В Днепре забил коммунальный фонтан: в сети показали впечатляющее видео

Во вторник, 29 января, в Днепре на пересечении улиц Передовой и Каляева из-под земли возле главного входа супермаркета АТБ начал бить мощный фонтан воды.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным очевидца, прорвало около 20:30, и в 21:40 аварию устранили. Мужчина рассказал, что спасатели подключились к гидранту, и когда его снимали, повредили конструкцию в люке. Фонтан из люка был высотой около 6 — 10 метров. Очевидец сообщает, что воды было так много, что она текла аж на улицу Делегатскую. Течь не прекращалась около часа.

Как отмечается, проезжающие мимо водители получили бесплатную возможность помыть свой автомобиль. На месте происшествия работали спасатели. В данный момент затруднений в движении нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 октября 2018 года в Киеве произошла очередная коммунальная авария, в результате которой из-под асфальта начал бить "гейзер".