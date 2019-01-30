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В Киеве нашли мертвым молодого парня, пропавшего перед Новым годом: фото

среда, 30 января 2019, 08:04

В Киеве 29 января возле улицы Приречной в воде нашли труп парня 1994 года рождения, который находился в розыске.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что Бизюков Вадим Викторович сел в такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в и больше не выходил на связь. Последний раз Вадим давал о себе знать 25 декабря, когда вышел с работы. Приметы: высокий, около 185-190 сантиметров, среднего телосложения. В день исчезновения был одет в черный пуховик, черную шапку, джинсы и синие ботинки.

Как сообщал "Апостроф", в конце декабря 2018 года в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку Татьяну Романенко, 1987 года рождения. Вместе с ней нашли также труп ее парня.

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