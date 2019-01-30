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В Николаеве устроили смертельную стрельбу возле суда: фото и данные о жертвах
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В Николаеве устроили смертельную стрельбу возле суда: фото и данные о жертвах

среда, 30 января 2019, 15:58

В среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", рядом с Ленинским районным судом, расстреляли мужчину и женщину.

Об этом сообщает местное издание novosti-n.org.

Отмечается, что прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления.

В результате женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. По пути в больницу он скончался.

Стрелявший был задержан на месте преступления. По имеющимся данным, сообщнику убийцы удалось скрыться. В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый.

На место прибыли 5 автомобилей патрульной полиции, Следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, эксперты.

По словам очевидцев, они слышали не менее 5 выстрелов, после которых женщина сразу упала и не подавала признаков жизни, а мужчина получил ранение в живот.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области, подтвердили задержание подозреваемого.

"Сегодня около 15:00 в Ингульском районе города Николаева у Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульский отдела полиции. Проводятся следственные действия. Предварительная квалификация - статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве дерзкие грабители устроили стрельбу.

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