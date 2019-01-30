Захвачены трофеи: ВСУ ударили по боевикам, нанеся большие потери

Украинские бойцы уничтожили 29 января четырех боевиков и еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Кроме этого, бойцами ВСУ уничтожен военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника.

"Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении была обнаружена и ликвидирована засада противника и захвачено: ПТРК" Фагот "- 1шт .; РПГ-18 - 1шт .; НСВ-12,7" Утес" - 1 шт", - отметили в штабе.

В течение 29 января боевики вели обстрелы ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм. Ни один украинский боец не погиб.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе нашли тело росийского курсанта, который вместе с группой приехал из России к боевикам на стажировку.