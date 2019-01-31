РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

10:27
​Женщина стала жертвой наглого "героя парковки" в Киеве: фото
10:11
Стали известны наиболее эффективные главы ОГА: топ-10 рейтинга
10:11
Звезду Голливуда перепутали с Кейт Миддлтон
10:05
Первый уровень опасности: синоптики предупредили украинцев о непогоде
09:58
Украинский футболист провел феерический матч в Европе: опубликовано видео
09:55
​Уничтожена военная техника: ВСУ показали фото мощного удара по боевикам
09:49
Много неожиданных ситуаций: раскрыты скандальные подробности нового сезона "Холостяка"
09:43
Водитель погиб жуткой смертью под Днепром: фото и видео
09:33
Громкий скандал с задержанием СБУшника и военного набрал новые обороты
09:33
​Под Полтавой сосулька чуть не убила подростка: фото
09:32
Как две сестры-близняшки: Брежнева в купальнике составила конкуренцию подруге-модели
09:28
​Гривна укрепилась к доллару: актуальный курс от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Уничтожена военная техника: ВСУ показали фото мощного удара по боевикам

четверг, 31 января 2019, 09:55

30 января вечером в зоне проведения ООС украинские бойцы расчета "Стугна-П" подавили минометную батарею боевиков и уничтожили вражескую зенитную установку ЗУ-23-2.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, враг совершил очередную провокацию на направлении Сокольники – Крымское, что на Луганщине, и начал обстрел наших защитников, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена на МТЛБ-У.

Согласно сообщению, за считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла удар в ответ, а расчет украинской "Стугны-П" осуществил пуск по вражескому бронированному объекту, из которого велся обстрел наших бойцов.

В результате ответного удара бойцов ВСУ:

– минометная батарея противника подавлена;
– МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожен.

Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению.

Как сообщал "Апостроф", 30 января бойцами ВСУ уничтожен военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: