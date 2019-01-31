​Уничтожена военная техника: ВСУ показали фото мощного удара по боевикам

30 января вечером в зоне проведения ООС украинские бойцы расчета "Стугна-П" подавили минометную батарею боевиков и уничтожили вражескую зенитную установку ЗУ-23-2.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, враг совершил очередную провокацию на направлении Сокольники – Крымское, что на Луганщине, и начал обстрел наших защитников, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена на МТЛБ-У.

Согласно сообщению, за считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла удар в ответ, а расчет украинской "Стугны-П" осуществил пуск по вражескому бронированному объекту, из которого велся обстрел наших бойцов.

В результате ответного удара бойцов ВСУ:

– минометная батарея противника подавлена;

– МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожен.

Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению.

Как сообщал "Апостроф", 30 января бойцами ВСУ уничтожен военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника.