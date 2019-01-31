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В сети показали фото фальшивых гривен, которые "гуляют" по Харькову

четверг, 31 января 2019, 01:27

В одном из магазинов Харькова покупателю дали сдачу фальшивой купюрой.

Об этом сообщают на странице "Ху*вая Салтовка | Харьков" в Twitter.

"Вот такие 50 грн дали сегодня на сдачу в "М’ясо вiд селян" на Гвардейцев-Широнинцев. Будьте внимательнее и проверяйте деньги", - написали на странице и опубликовали фото-доказательство.

А комментатор под постом предложил проверить, примет ли такие деньги терминал IBox.

Как сообщал "Апостроф", среди иностранной валюты наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков в Украине пользуются доллары США и евро. А в Киеве орудовал дерзкий мошенник, который умудрялся расплачиваться фальшивыми деньгами. Также в столице полиция поймала банду иностранцев, которые грабили пенсионеров, обменивая их имущество на фальшивые купюры.

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