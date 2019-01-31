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Во Львове поймали грабителя, избившего беременную: опубликованы фото

четверг, 31 января 2019, 11:57

Во Львове задержали злоумышленника, который избил и ограбил беременную женщину.

Об этом сообщает общественная организация "Варта-1".

По словам очевидцев происшествия, мужчина напал на беременную женщину в подъезде, избил ее, завладел золотыми украшениями, деньгами, и пытался убежать.

Злоумышленника задержали правоохранители по ст 208 УК.

"Судя по разговору "промышлял" на Сыхове, р-н Санты, был уже судим, Долинюк Назар Николаевич, 1992 г.р. Кто узнал на фото обидчика (а думаю, такие есть), прошу обращаться в полицию, сейчас он задержан и полицией был доставлен в Пустомытовский райотдел", - отметил координатор "Варта-1" Игорь Зинкевич.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом пьяный водитель сбил мать с ребенком и сбежал с места ДТП.

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