Приносил жертву темным силам: появились новые детали скандала в России с врачом-убийцей

В России возник громкий скандал из-за маньяка, который работал в больнице, появились подробности его давнишнего преступления.

Об этом сообщают росСМИ.

36-летний Борис Кондрашин устроился на работу врачом-терапевтом в челябинскую больницу по поддельному диплому. Лишь спустя несколько лет в нем узнали маньяка-расчленителя.

В 16 лет Кондрашин совершил кровавое преступление - он заманил домой одноклассника и ввел ему смертельную дозу транквилизаторов. После этого подросток вырезал парню сердце и глаз и поместил их в формалин, а также выжал у потерпевшего кровь и выпил ее из специально приготовленной для этого серебряной рюмки.

Школьника-убийцу задержали практически сразу: он разбросал части тела жертвы по двору, там на них утром наткнулся отец Кондрашина, когда гулял с собакой. Кровавые следы вели в квартиру.

"Одноклассники убийцы рассказывали, что он странно себя вел: носил кольца-амулеты, ходил с тростью и увлекался эзотерикой. Говорил, что перенес инсульт, видел смерть и теперь чувствует сверхъестественное. Сам подросток называл себя "бароном фон Гинцелем". Это действительно было так: отец по материнской линии - прямой потомок немецких баронов-эмигрантов", - говорится в сообщении.

Также описала подростка и его классный руководитель.

"Парень был умный: интересовался естественными науками. Химия и биология - любимые предметы. Хотел врачом быть, как отец. Выращивал дома кактусы", - рассказала классная руководительница Кондрашина Ольга.

В росСМИ отмечают, что, судя по всему, от мечты пойти по стопам отца Кондрашин так и не отказался: после выхода из больницы он купил диплом врача и устроился на работу.

Кондрашина узнали его одноклассники, проходившие диспансеризацию. "Я проходила медкомиссию и увидела его, - рассказала жительница Челябинска, попросившая не называть ее имени. - Когда он убил одноклассника, у него нашли список из десяти имен. Мое было вторым. При виде меня он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание".

В той же больнице, куда устроился Кондрашин, на него наткнулся еще один пациент - очевидец событий 20-летней давности. "Я пошел к главврачу, но тот не отреагировал. Сказал, что это все байки, а человек показал диплом о высшем образовании. И потом его же проверяли кадровики, не могли же они это пропустить! Оказалось, что могли. Вскоре Борис перешел в другую поликлинику. Там также всплыло его прошлое и кто-то, пожаловался на него в органы", - цитирует его издание.

Однако по данным других ресурсов, убийцу узнал его коллега-психиатр, попросивший полицию проверить личность подозрительного мужчины.

Как сообщал "Апостроф", в России 22-летний поэт убил 45-летнюю женщину, а затем по кусочкам съел ее мозг, запивая кровью жертвы. А 20 ноября Новгородский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Валдая Дмитрия Лучина - поэта, который в 2016 году номинировался на национальную премию, признали виновным в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью.