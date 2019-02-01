В России разгорается скандал вокруг "вампира-убийцы", работавшего врачом: фото

В России разгорелся скандал после того, как в больнице несколько лет проработал маньяк-расчленитель.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел на Урале в городе Челябинск. В местной больнице с поддельным дипломом работал маньяк Борис Кондрашин. Его узнал один из психиатров через фото на медицинском форуме, где был зарегистрирован "специалист". Врач обратился в полицию и после этого Кондрашина арестовали.

"В 1998 году Борис Кондрашин совершил особо жестокое преступление. Причем тогда ему было всего шестнадцать. Он заманил домой одноклассника, до смерти накачал транквилизаторами, выдав их за наркотики (отец маньяка работал психиатром). Затем расчленил и выпил кровь жертвы. Причем когда одноклассник Бориса был уже мертв, в квартиру заехал отец Кондрашина. Преступник хладнокровно спрятал тело за шторами, поболтал с родителем, а когда тот отбыл по своим делам, приступил к страшным действиям с трупом", - говорится в сообщении.

Как маньяк потом объяснил следователям, он совершил ритуальное убийство "во славу темных сил". Также, по его словам, он по призванию был вампиром и называл себя "барон фон Гинцель".

Молодого человека признали невменяемым и отправили на лечение. С 2000 года он провел десять лет в закрытой спецбольнице. А затем его отпустили под наблюдение в диспансере.

"На свободе Кондрашин подделал диплом врача и устроился в городскую больницу терапевтом. Со временем маньяк стал все больше входить в образ медика, участвовать в профессиональных дискуссиях на медицинских форумах. Там-то его фото и увидел психиатр, который помнил детали дела "дьявольского расчленителя"", - говорится в сообщении.

Детали происходящего пытается установить следствие. Арестовали маньяка за использование подложного документа и за хранение наркотиков, найденных у него при обыске. 16 января Ленинский райсуд Челябинска вынес Борису Кондрашину меру пресечения: пока это арест на два месяца.

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