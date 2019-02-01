В России вспыхнул новый масштабный пожар в торговом центре: опубликованы видео

В Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля, в городе Кизляре. Там загорелся ТЦ "Планета люкс", огонь охватил все здание.

"Пожар еще не потушили, здание продолжает гореть. В здании в основном торговали одеждой, обувью. На первом этаже были продуктовые магазины, салоны сотовой связи", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара, охватившего торговый центр, составила 8 тысяч квадратных метров. Огонь может распространиться на соседние здания из-за плотности застройки в центральной части города.

"Здание находится в районе центральной автостанции, центрального рынка. Рядом - с десяток магазинов. Есть риск, что если вовремя не локализовать, пламя перекинется на соседние здания", - отметил в росСМИ.

Как сообщал "Апостроф", в городе Ломоносов Ленинградской области (Россия) произошел пожар в ТРЦ "Меншиков Холл".