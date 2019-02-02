Едва не погиб ребенок: в Полтаве произошло "ледяное" ЧП

В субботу, 2 февраля в Полтаве с крыши пятиэтажного жилого дома упала глыба льда, травмировав малолетнюю девочку.

Об этом пишут "Факты".

Инцидент произошел около 13:00 на улице Соборности. В момент падения рядом с домом проходили мама с двумя маленькими детьми - мальчиком и девочкой. Огромная льдина разлетелась на куски прямо у них под ногами. Один из осколков угодил девочке (по виду, лет 6−7) в голову, от чего она потеряла сознание.

Прохожие и продавцы обувного магазина, напротив которого все это случилось, бросились на помощь ребенку, занесли в помещение, пытались привести девочку в чувства нашатырным спиртом. По словам очевидцев, "скорая" ехала слишком долго, поэтому люди остановили машину экстренной медицинской помощи, проезжавшую мимо.

Окровавленную девочку, которая к тому времени очнулась, увезли в больницу. У ее мамы и старшего брата стресс.

Позже начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев заявил, что в связи с травмированием ребенка решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Служебная халатность".

Руководитель ЖЭО № 2 Александр Ландарь сообщил, что коммунальщики планировали завтра, 3 февраля, сбивать сосульки с крыши злополучного дома.

Отмечается, что ровно три года назад, 29 января 2016 года, приблизительно в такое же время дня сорвавшаяся с крыши именно этой пятиэтажки снежно-ледяная глыба убила 69-летнюю жительницу Диканьки.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Полтавой сосулька чуть не убила подростка.