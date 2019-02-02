Под Полтавой многодетный отец заставлял заниматься сексом 11-летнюю дочь: видео

В Полтавской области родного отца поймали на сексуальном насилии по отношению к собственной 11-летней дочери.

Об этом сообщается в сюжете "Чрезвычайных новостей" на телеканале "ICTV".

Как отмечается, преступление произошло в многодетной семье из села Семеновка.

Отец семерых детей заставлял дочь заниматься оральным сексом. Он угрожал девочке убийством матери, если она расскажет об их тайне.

На горячем мужчину застал его сын. Он сразу позвал мать, а та без колебаний вызвала полицию.

Все в селе шокированы таким поступком мужчины, говорят, что никогда бы и не подумали о таком.

С девочкой работает психолог. Мужчину задержали, ему грозит до десяти лет за решеткой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 ноября 2018 года полиция задержала в Лисичанске, Луганской области, мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетней девочки.