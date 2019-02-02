В Одессе кандидат в президенты попала в аварию: опубликованы фото и интересные детали

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Одессе произошла авария с участием автомобиля кандидата в президенты Ольги Богомолец.

Об этом в Facebook сообщил советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"К счастью без пострадавших и без серьезных последствий. Авария произошла из-за нарушения ПДД водителем внедорожника, в котором находился кандидат, вызвав столкновение с легковушкой "Жигули", - написал он.

В комментариях к посту Форостяк уточнил, что во второй машине находились военные зенитчики.

Как передает 048, удар пришелся именно в то место, где сидела Богомолец.

"Очевидцы утверждают, что ВАЗ намеренно "шел на таран" и "целился" в пассажирское сидение, где находилась кандидат в президенты", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 9 ноября, грузовик протаранил автомобиль народного депутата Сергея Лещенко в Киеве.