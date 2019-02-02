​В Одессе поймали боевика ДНР, торговавшего оружием: опубликованы фото

В Одессе задержали злоумышленников, которые реализовывали огнестрельное оружие и боеприпасы. К тому же, один из задержанных оказался боевиком НВФ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Заказчиков они подыскивали через Интернет.

Правоохранители обнаружили в помещениях злоумышленников большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом шестьсот граммов.

У одного из задержанных также изъято военный билет, выданный так называемым "Министерством обороны ДНР". В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенных в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР.

Сейчас задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины задержали украинца, который был российским наемником на оккупированном РФ Донбассе.