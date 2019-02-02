В России показали фото эшелона с военной техникой рядом с украинской границей

Российскую военную технику, которая движется целыми эшелонами, заметили на границе с Украиной.

Соответствующие фото опубликованы в Instagram.

На снимках можно увидеть довольно большое количество военной техники.

Как сообщал "Апостроф", Россия прислала на Донбасс очередную партию "ихтамнетов". Россия усиливает войска боевиков кадровыми военнослужащими ВС РФ и специальными группами так называемого "Всевеликого войска Донского".

Кроме того, стало известно, что в ноябре Россия стянула к границам так называемых Л/ДНР большое количество военной техники.

Также в Ростовской области вблизи украинско-российской границы зафиксировали скопление танков. В подписи к видео автор утверждает, что эта активность техники на границе с Украиной была замечена в понедельник, 2 апреля.

Кроме того, ранее пользователей впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков "ЛНР".