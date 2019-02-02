​Верблюда соломой подлатали: в сети появились грустные фото из зоопарка Крыма

В сети показали ужасающие фото зоопарка в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщила блогер RoksolanaToday&Крым со ссылкой на сообщество "Симферопольский патруль" в Facebook.

На фото видно, что оккупанты зоопарком явно не интересуются, как и состоянием животных, которые там "выживают". Повсюду грязь и запустение. Клетки никто не убирает, а звери валяются в болоте.

На одном из снимков показан верблюд, один бок которого полностью лысый от лишая. Везде грязь и запустение.

Под постом появились комментарии пользователей.

"Одного верблюда соломой подлатали, а из вторым не получилось??", "Печально!", "У меня вопрос: зачем это вообще нужно в городе. Вот ЭТО в таком состоянии", "Они этим ещё и гордятся, и расширять планируют. Согласна, стопроцентный садизм. Чему детей учим, непонятно", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Крыма продолжают делиться неутешительными фотографиями с полуострова. На этот раз появилось фото новой "запретной зоны" в Ялте.