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​Запретная зона: в сети показали грустные фото из Крыма

пятница, 01 февраля 2019, 23:31

Жители оккупированного Крыма продолжают делиться неутешительными фотографиями с полуострова. На этот раз появилось фото новой "запретной зоны" в Ялте.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ялта, паблик. Уныние косит жителей бывшего города счастья "Ну не знаю... я сегодня гуляла, так много народу было! Правда за колючей проволокой, но дедушка какой то успокоит, сказал санаторий, не тюрьма. Наверное..." Но не точно,увы...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму на улице на стенде для объявлений вывесили листовку-"крик души".

Ране сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму "правительство" в социальных сетях объяснило жителям, почему в городе Севастополь плохие дороги. Также в сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором. А ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя.

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