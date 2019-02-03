Добрый знак: в сети обрадовались ЧП с "авторами" Керченского моста, видео

В Симферополе (аннексированный Россией Крым) обрушилась часть здания института, в котором разрабатывался проект скандально известного Керченского моста.

Об этом написала представительница международного волонтерского сообщества Inform Napalm Екатерина Яресько на своей странице в Twitter.

"В зазаборной столице обрушилась часть здания института "Гидропроект", в котором разрабатывали проект керченского моста. Неплохо, пусть продолжают", - написала она.

На опубликованных видеокадрах можно увидеть, что обрушение выглядит очень масштабно. К счастью, никто не пострадал. Оккупанты уверяют, что обрушение произошло из-за тяжести снега.

В сети тут же стали комментировать ЧП.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупационная администрация Крыма предлагает использовать захваченный полуостров для незаконных поставок товаров из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Сирию.