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Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"

воскресенье, 03 февраля 2019, 03:34

На оккупированной территории Донбасса члены незаконных вооруженных формирований "поддерживают" своих тяжелораненых соратников необычными подарками.

Соответствующие фото публикует на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

Как можно увидеть на фотографиях, раненый боевик потерял зрение. Его товарищи в качестве поддержки принесли ему продуктовый набор.

"Соратники по борьбе за ЛДНР облагодетельствовали раненого ополченца из Снежного Володю Маргелова. Володе теперь хорошо. Ему подарили коробку дешевых конфет, яйца, масло, какие-то крупы. Не зря воевал мужик, не жалко было и глаза потерять ради такой халявы", – пишет Казанский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик так называемой ЛНР рассмешил сеть тем, что в состоянии тяжелого алкогольного опьянения ранил себя ножом под сердце.

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