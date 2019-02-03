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В Луцке прокурор устроил ДТП с пострадавшими: что известно

воскресенье, 03 февраля 2019, 15:22

В субботу, 2 февраля, в Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры устроил ДТП, в котором пострадала женщина.

Об этом сообщает УНН.

Издание передает, что прокурор ехал за рулем автомобиля Peugeot Partner. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил местную жительницу, переходившую дорогу.

Пострадавшей оказалась 50-летняя женщина, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент проведена экспертиза, подтверждающая отсутствие в крови водителя наркотических средств или алкоголя.

Как сообщал "Апостроф", в России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом. В частности, в Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли.

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