В Луцке прокурор устроил ДТП с пострадавшими: что известно

В субботу, 2 февраля, в Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры устроил ДТП, в котором пострадала женщина.

Об этом сообщает УНН.

Издание передает, что прокурор ехал за рулем автомобиля Peugeot Partner. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил местную жительницу, переходившую дорогу.

Пострадавшей оказалась 50-летняя женщина, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент проведена экспертиза, подтверждающая отсутствие в крови водителя наркотических средств или алкоголя.

Как сообщал "Апостроф", в России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом. В частности, в Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли.