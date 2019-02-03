В России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом: первые фото и видео

В Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга-Вязьма.

"Водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет", - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве также добавили, что в общей сложности в автобусе находились 47 пассажиров, включая 31 ребенка.

"В настоящее время деблокирован 21 человек", - уточнил представитель МЧС.

Позже появилась информация, что всех пострадавших удалось освободить из-под обломков. По официальным данным погибли четыре человека - трое взрослых и один ребенок.



Вместе с тем врачи сообщают, что погибших уже восемь. Еще шесть человек заблокированы в перевернувшемся автобусе. Из них четверо - в тяжелом состоянии.



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