Под Тернополем пьяный лихач на авто сбил трех человек: фото с места аварии

Под Тернополем задержали пьяного водителя, который сбил двух человек и полицейского.

Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

В частности, среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии остановили полицейские. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

Автомобиль Volkswagen Golf выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в Mitsubishi.

"По предварительным данным водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина заявил, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно", - говорится в сообщении.

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