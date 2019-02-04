Появилось яркое видео реванша ВСУ на Донбассе

В сети опубликовано видео уничтожения военными ВСУ склада с боеприпасами боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер из Донецкой области Родомир Степной.

Уточняется, что видео снято осенью 2018 года в районе Горловки.

"Враг удобно устроился на позициях, с которых постоянно донимал наши подразделения", - так описана ситуация, которая вынудила ВСУ действовать.

Волонтер уточняет, что первое же попадание по позициям боевиков привело к детонации боекомплекта. Стоит отметить, что в этом месте частные дома, которые видны на кадрах, давно уже нежилые.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото украинских героев, погибших на Донбассе в январе. ВСУ потеряли троих бойцов – Николая Голубева, Николая Семенюка, Виталия Губенко.