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Проиграл участок земли: под Львовом разгорелся скандал с участием ветеранов АТО и криминалитета

понедельник, 04 февраля 2019, 22:55

Под Львовом (город Винники) разгорелся скандал с участием криминалитета и ветеранов АТО, которые устроили рейды по заведениям с игровыми автоматами после того, как один из бойцов проиграл земельный участок, доставшийся ему после АТО.

Об этом сообщает Высокий замок.

После того, как АТОвцы провели в Винниках рейд игровыми заведениями, криминалитет угрожал бывшим военным физической расправой.

"Появился представитель игорного заведения, назвался распространителем. Его имя Игорь, он из Львова. Начал хамить, угрожать ... Потом передал трубку криминалитета. Я думал, что будет диалог. Говорил, да, это бизнес, деньги, пробел в законе. Но есть беда в семьях ... На что услышал: "Мы приедем, нагнем, вдуем ...". Я пытался объяснить, что мы не хотим ни с кем ругаться. На на том конце провода меня спросили: "Будете там еще полчаса?". Говорю: "Ради вас точно будем, ребята!". Но в тот день они не приехали. На следующий день мне позвонили на мобильный. Я приехал на встречу с двумя товарищами. Но с той стороны приехало ... шестьдесят человек! Все кричали: "А мы тебя в асфальт закатаем ...". Думал, нас реально разорвут на куски!" – цитирует издание слова активиста, участника АТО Юрия Солигана.

По его словам, главным их требованием было открыть закрытые игровые заведения снова.

"Озвучили ультиматум: "Ты идешь, падаешь на колени перед ментами. Умоляешь их открыть те игровые клубы ...". Среди шестидесяти человек были два представителя очень разрекламированных общественных организаций Львова. Они имеют отношение к народным депутатам, которые сидят в Верховной Раде. Те представители общественных организаций говорили: "Юра, а почему ты лезешь в бизнес?". Мы ответили: "Имеем свою тактику ведения таких дел. Если правда на нашей стороне, будем применять и оружие, и все остальное". Я это озвучил. Реакция была такая: "Если хотите: вы нас - мы вас".

Подробнее о масштабах теневого азартного рынка, читайте в материале "Апострофа": Классических лотерей сегодня нет, их поглощает нелегальный игорный бизнес – Загребельская.

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