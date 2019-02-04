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​Стало известно, как танки Путина попали на Донбасс: опубликованы фото и видео

понедельник, 04 февраля 2019, 14:59

Волонтеры, в ходе изучения профилей соцсетей российских военнослужащих, нашли фотодоказательство, свидетельствующее о том, что 76-й ремонтно-восстановительный батальон перебрасывал танки на Донбасс.

Об этом сообщает InformNapalm.

Фотодоказательство найдено в профиле соцсети "ВКонтакте" старшего механика-водителя 76-го РВБ, рядового Василия Дилейко (дата рождения — 02.12.1994, г. Таганрог, страница соцсети на имя "Губанов Василий").

"На фото танк Т-72Б, бортовой номер 560 (красный). Фото опубликовано 7 января 2015 года, однако очевидно, что в кадре не зима, вероятно, это конец лета — начало осени 2014 года. Место съемки пока не установлено, это может быть как оккупированная территория Украины, так и полевой лагерь в Ростовской области РФ. После переброски с РФ этот танк поступил на вооружение первого армейского корпуса оккупационных войск РФ (так называемый "1 АК ДНР"). Судя по информации на сайте lostarmour, впервые на фото- и видеоматериалах с оккупированных территорий этот танк появился в начале ноября 2014 года, зафиксирован в н. п. Раздольное Донецкой области", - говорится в сообщении.

Далее волонтеры установили, что до командировки на Донбасс Василий Дилейко участвовал в захвате Крыма. 8 марта 2014 он опубликовал фото с таким комментарием: "За два часа до выезда в Крымск. Украина".

И уже в январе 2015 года публикует фото в танке, зафиксированном на оккупированной территории в Раздольном, что доказывает участие 76-го РВБ в войне против Украины как в Крыму, так и на Донбассе.

Сравнение характерных элементов танка на фото Дилейко и на других фото.

Как сообщал "Апостроф", в сети обнаружили очередные доказательства переброски российских войск в Крым еще в феврале 2014 года для последующей оккупации полуострова.

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