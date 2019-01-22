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Волонтеры рассекретили 25-летнего воина Путина, принимавшего участие в захвате Крыма: фото

вторник, 22 января 2019, 10:35

В сети обнаружили очередные доказательства переброски российских войск в Крым еще в феврале 2014 года для последующей оккупации полуострова.

Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

В частности, в социальных сетях были обнаружены фотографии и переписка российского военнослужащего Александра Куща, по которым можно отследить его участие в оккупации Крыма.

"Кущ Александр Михайлович, 04.04.1993 г. р., родился в станице Старолеушковской (Павловский район, Краснодарский край). Живет в Краснодаре. В соцсети "Одноклассники" А. Кущ активно писал статусы о событиях своей жизни, в частности о военной службе, которую проходил в 2013-2014 гг. в 76-м ремонтно-восстановительном батальоне (в/ч 23286, ППД батальона — Славянск-на-Кубани), который входит в состав 99-й бригады МТО (в/ч 72153, ППД бригады — г. Майкоп)", – говорится в материале волонтеров.

23 февраля 2014 года Александр написал: "Украина, почему вам спокойно не живется…".

И уже через несколько дней, 28 февраля 2014 года, в комментариях можно увидеть диалог о танках, которые 76-й РВБ перебрасывает в Украину: "Танки свозим с Анапы, с Темрюка в Новорос)) – Че там кончились танки что ли – На Украину – Аааа, туда да надо…"

15 марта 2014 года Александр пишет статус "На Украине :)" и в комментариях к статусу говорит, что перебросили солдат в Украину паромом.

В фотоальбоме Александра Куща есть фото на фоне моря и возле корабля, а также медаль от Министерства обороны России за участие в операции захвата Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", волонтеры InformNapalm провели расследование и вычислили российского военного из состава 42-й МСД ВС РФ Стаса Лещинского, который воевал против Грузии в 2008 году.

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