​В американской разведке поставили крест на мечтах Путина о коридоре в Крым

Россия не пойдет на создание "сухопутного моста" в Крым или Приднестровье, так как сейчас это для нее было бы чрезвычайно затратно и изнурительно.

Такое мнение высказал старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский в интервью "Радио Свобода".

"Должен сказать, что сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровья крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия. В то же время отмечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры", - убежден эксперт.

Он также отметил, что действия России зависят от военной поддержки Украины США и НАТО.

"Когда мы впервые подготовили этот доклад о возможных военных сценарии в Украине (а было это четыре года назад), то оценили, что России понадобится от 20 до 30 000 солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше - от 40 до 60 000 человек, чтобы достичь Приднестровья. Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие именно действия пойдет Россия. А еще - от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих и тип войск, Россия может задействовать при таком сценарии. Хотя, повторю, в целом сейчас маловероятно, что Россия пойдет на создание "сухопутного моста". Но если это случится, то цифры будут примерно такими, как мы озвучили.

Так, названные мной цифры - от 20 до 30 000 человек для создания "коридора в Крым" - это необходимо только для начальной военной операции. А дальше понадобятся еще несколько тысяч военнослужащих. Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат - или даже более того. Для России это было бы очень серьезной военным присутствием, если бы она решилась это сделать", - убежден Чаусовский.

Как сообщал "Апостроф", война между Украиной и Россией - это не война за Крым или Донбасс, а борьба за подлинную независимость.