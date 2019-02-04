​Война надолго: стало известно, почему будущие президенты молчат о Донбассе

Война между Украиной и Россией – это не борьба не за Крым или Донбасс, а за настоящую независимость.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал общественный активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадий Друзенко.

"Все понимают, что война - всерьез и надолго. У нас с Россией на самом деле онтологический конфликт, то есть конфликт ценностей, конфликт того, мы отдельная нация или "малороссы", мы сфера влияния, периферия "русского мира" или самостоятельное государство. Можем говорить об определенной деэскалации конфликта или о его эскалации, но вряд ли мы скоро поставим точку в этой войне. В лучшем случае мы заморозим конфликт. Если бы кровавый конфликт на востоке Украины можно было бы как-то "полюбовно" решить, то Донбасс уже был бы нашим, ведь он - слишком дорогое удовольствие для российского бюджета. В отличие от Крыма, он не имеет стратегического значения", - убежден активист.

Он считает, что украино-российская война закончится не скоро.

"На самом деле - это война за нашу настоящую независимость, а не за Крым или Донбасс. И поэтому она всерьез и надолго", - подчеркнул Друзенко.

Подробно читайте в материале "Апострофа": Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко.