В Херсоне произошло серьезное ДТП: много пострадавших

В Херсоне произошла серьезная авария, в которой пострадали семь человек.

Об этом сообщает 0552.

Как передает издание, ДТП произошло на улице Трипольской: там Hyundai Accent не уступил дорогу Toyota Tacoma, в результате чего пострадали 7 человек, в том числе и двое несовершеннолетних девочек. Они получили сотрясения мозга, ушибы и ссадины.

Кроме того, пятеро людей в возрасте от 34 до 68 лет получили травмы головного мозга, грудной клетки и другие.

На виновника аварии уже составили административный протокол.

"Двигаясь со стороны улицы Тираспольской, он не предоставил преимущество в движении другому авто, из-за чего и произошло столкновение с пострадавшими", - уточнили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луцке прокурор устроил ДТП с пострадавшими.