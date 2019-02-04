РУС. | УКР.

понедельник, 4 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 февраля

17:34
В Херсоне произошло серьезное ДТП: много пострадавших
17:20
Власть боится реальной оппозиции, поэтому пытается не допустить меня к выборам, но я пойду до конца – Соловьев
17:18
СМИ узнали о причастности нардепа от БПП Макарьяна к подпольному казино в Николаеве
17:10
​Украинцы смогут переводить деньги через почту: появились детали
16:57
"Наш край" озвучил требования к кандидатам в президенты
16:57
​Позывной "Скорпион": в сети рассказали героическую историю бойца-сапера ВСУ
16:57
Тимошенко рассказала, кто виноват в росте цен на коммуналку
16:55
Ранение 5-летнего мальчика в Киеве: суд принял важное решение по стрелку
16:53
Эксперт объяснил, почему Порошенко обещает реальные перспективы вместо "золотых гор"
16:50
Как школьница: Пугачева похвасталась цветущим внешним видом
16:33
Аудит НАБУ по "делу Мартыненко" не нашел убытков - адвокат
16:27
В Киеве пьяная компания жестоко избила полицейского
Все новости

В Херсоне произошло серьезное ДТП: много пострадавших

понедельник, 04 февраля 2019, 17:34

В Херсоне произошла серьезная авария, в которой пострадали семь человек.

Об этом сообщает 0552.

Как передает издание, ДТП произошло на улице Трипольской: там Hyundai Accent не уступил дорогу Toyota Tacoma, в результате чего пострадали 7 человек, в том числе и двое несовершеннолетних девочек. Они получили сотрясения мозга, ушибы и ссадины.

Кроме того, пятеро людей в возрасте от 34 до 68 лет получили травмы головного мозга, грудной клетки и другие.

На виновника аварии уже составили административный протокол.

"Двигаясь со стороны улицы Тираспольской, он не предоставил преимущество в движении другому авто, из-за чего и произошло столкновение с пострадавшими", - уточнили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луцке прокурор устроил ДТП с пострадавшими.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: