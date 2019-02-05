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Отец Гандзюк показал страшные фото дочери после нападения: 18+

вторник, 05 февраля 2019, 08:33

Прошло полгода со дня нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября 2018 года.

Об этом сообщает отец активистки Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook.

"Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя - молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото... Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожжены волосы. Обожженные глаза. Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. Перед глазами только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку. А в глазах - надежда и желание выжить", - написал он.

Также отец Екатерины опубликовал фото дочери после нападения.

"Несколько фотоснимков с той трехмесячной жизни, поверьте, не страшных. Мы снимали их для иностранных клиник, европейских, американских. Отсылали, но ответ всегда был один - опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем. Я очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах. Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу. Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно", - написал Виктор Гандзюк.

Как сообщал "Апостроф", отец погибшей активистки, сотрудницы Херсонсого горсовета Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что им не манипулировали, когда он назвал имена высокопоставленных политиков, связанных с убийством его дочери.

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