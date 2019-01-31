Отец Екатерины Гандзюк заявил об угрозах в его адрес

Отец погибшей активистки, сотрудницы Херсонсого горсовета Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что им не манипулировали, когда он назвал имена высокопоставленных политиков, связанных с убийством его дочери.

Свою позицию он обнародовал в Facebook.

"Всем, кто хочет со мной поговорить, договориться, "порешать", напугать, наобещать, хочу сказать: не старайтесь зря. Мной никто не манипулирует. Я не представляю ничьих интересов, кроме своих. Мне ничего не нужно. Я никого и ничего не боюсь. Самое страшное в моей жизни уже случилось. Мне больше нечего и некого терять", – отметил он.

По словам Гандзюк, что ради памяти дочери он будет до конца бороться за истину в расследовании ее убийства.

"Это мое безвозвратное решение, и ничто меня не остановит", – подчеркнул мужчина.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец Гандзюк рассказал о циничном разговоре организатора с исполнителем перед ее убийством.