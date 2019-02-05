Во Львове полицейские попали в ловушку, приехав на вызов об изнасиловании: фото

В понедельник, 4 февраля, правоохранители, пытаясь спасти якобы изнасилованную женщину, оказались покусанными натравленной на них собакой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Прибыв по адресу, полицейские заметили женщину, которая взволнованно выглядывала в окно. Правоохранители подумали, что это и есть женщина, ставшая жертвой ЧП, и не ошиблись.

Ее попросили открыть дверь, чтобы офицеры могли убедиться, что ее жизни ничего не угрожает. Женщина заколебалась, однако открыла дверь. В квартире никого не было, однако впоследствии, патрульные услышали, что кто-то прячется в шкафу. Там обнаружили мужчину. Инспекторы нашли его в базе и выяснили, что 28-летний гражданин находится в активном розыске Луцким отделом полиции по подозрению в совершении кражи.

Патрульные сообщили, что мужчина будет задержан и доставлен в отдел полиции. Это услышала женщина и тогда решила спасти его. Она подала собаке, которая была в квартире, команду "Фас". Животное набросилась на полицейского и укусила его за ногу. Его напарник схватил собаку за ошейник и закрыл ее в коридоре.

Женщине оказали требование немедленно одеть на животное намордник, иначе они применят оружие. Так она и сделала и закрыла собаку в ванной комнате. На место вызвали следователей.

Женщина от написания заявления об изнасиловании отказалась.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове участник ДТП пырнул ножом девушку-полицейского.