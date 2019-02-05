ВСУ жестко отомстили боевикам за гибель украинского бойца

В течение суток на Донбассе боевики убили одного украинского бойца, еще одного ранили, и взамен получили достойный ответ: шестерых оккупантов уничтожено и четверо получили тяжелые ранения.

Об этом говорится в пресс-центре ООС.

Так, 4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки" Восток "обстрелы позиций наших защитников велись: дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов - в районе поселка Опытное; из стрелкового оружия - в районе поселка Невельске.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный; дважды из гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов калибра 82 мм. - в районе поселка Крымское", - говорится в сообщении.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Как сообщил военный журналист Роман Бочкала в Facebook, боец ВСУ погиб от пули снайпера 4 февраля около 18.00 в районе Опытного.

В то же время, по данным разведки, украинские военнослужащие дали достойный ответ за смерть собрата: шесть оккупантов уничтожено и четверо получили тяжелые ранения.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовано видео уничтожения военными ВСУ склада с боеприпасами боевиков на Донбассе.