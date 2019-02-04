Беспощадный Госдеп: в сети показали новые фото крымского бессилия России

В сети снова опубликовали снимки из оккупированного Россией Крыма, где показали ужас в одной из больниц города Керчь.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Керчь. Горбольница №1. Беспощадный Госдеп! Росиюшка бессильна...", - написала она.

Также блогер добавила: "И кстати, лечить никто и не думает. ДЭньги давай!".

RoksolanaToday&Крым разместила в соцсети фото ужасающего состояния медицинского учреждения.

Как сообщал "Апостроф", ‏в сети показали фото ужасных условий в больнице в оккупированной Керчи. Также в интернете активно обсуждают историю посещения больницы в оккупированной Россией Евпатории, которую рассказала жительница Крыма. Кроме этого в сети активно обсуждают новость о том, что в Алуште (оккупированный Российской Федерацией Крым) молодого человека с открытой травмой головы, который буквально истекал кровью, отправили в общую очередь к травматологу.