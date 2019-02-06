Под Киевом неизвестный изнасиловал девушку и сбежал на евробляхе: полиция в недоумении

Под Киевом произошло серьезное ЧП: мужчина изнасиловал девушку и скрылся.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"В селе Красиловка произошло изнасилование. По крайней мере, так говорит заявительница. Она со знакомым пошла в магазин, купили вино, выпили ... А потом, по ее словам, у мужчины "сорвало крышу" - он начал рвать паспорт и разбил мобильный телефон. После этого, начал душить заявительницу и ..." – говорится в сообщении.

По ее словам, насильник находится в черном автомобиле BMW на литовской регистрации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве кукловод-аниматор во время детского праздника развращал 8-летнего ребенка, его арестовали. Также на временно оккупированном Донбассе (Луганская область) боевики так называемой ЛНР изнасиловали и убили своего сослуживца.