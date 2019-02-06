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Пришли за сахаром: под Киевом зверски избили пенсионера ради 4 тысяч

среда, 06 февраля 2019, 04:25
Фото: пресс-служба полиции в Киевской области

Под Киевом жестоко избили пенсионера за 4 тысячи гривен, попав в его дом под предлогом просьбы о сахаре.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего мужчину и похитили у него все сбережения - 4000 гривен. А проникли нападавшие в дом пенсионера ночью, через выставленное стекло в окне, чтобы попросить у него сахара", - говорится в сообщении.

Каретой скорой помощи 78-летний мужчина госпитализировали с сотрясением головного мозга и травмой головы в хирургическое отделение больницы.

"Полуживой пенсионер смог сообщить работникам полиции, что нападавших было двое, один из них был в темной балаклаве. Они били пенсионера обухом топора по голове. А когда тот не смог оказать сопротивления, похитили деньги и скрылись в неизвестном направлении", - уточняют в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная компания жестоко избила полицейского.

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