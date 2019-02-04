В Киеве пьяная компания жестоко избила полицейского

В Киеве пьяная компания избила полицейского, который возвращался домой с работы.

Об этом сообщают УНН.

Перед инцидентом неизвестные распивали спиртные напитки, а увидев работника правоохранительных органов напали на него. Тот, в свою очередь, для самозащиты отстреливался из травматического оружия.

В результате нападения полицейский обратился к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавшие - с пулевыми ранениями бедра и плеча. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев).

Как сообщал "Апостроф", в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, в результате чего офицер получил тяжелые огнестрельные ранения. Раненый полицейский Алексей Логвиненко по-прежнему находится в реанимации. А полиция поймала одного из злоумышленников.