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В Харькове нашли мертвой студентку-иностранку: что известно

среда, 06 февраля 2019, 17:58

В Харькове нашли повешенной студентку из Индии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Отмечается, что информацию о гибели девушки сотрудники Новобаварского отдела полиции получили 5 февраля, в 21:50.

По предварительной информации, студентка покончила жизнь самоубийством через повешение.

В Харькове 19-летняя студентка проживала в съемной квартире вместе с братом.

Информацию о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове были убиты две студентки из Турции.

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