В Харькове нашли мертвой студентку-иностранку: что известно

В Харькове нашли повешенной студентку из Индии.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.
Отмечается, что информацию о гибели девушки сотрудники Новобаварского отдела полиции получили 5 февраля, в 21:50.
По предварительной информации, студентка покончила жизнь самоубийством через повешение.
В Харькове 19-летняя студентка проживала в съемной квартире вместе с братом.
Информацию о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове были убиты две студентки из Турции.