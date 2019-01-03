Убийство студенток в Харькове: появились жуткие подробности

Студенткам из Турции, которых утром в четверг, 3 января, нашли мертвыми в Киевском районе Харькова, перерезали горло.

Об этом сообщает NewsRoom.

Как пишет издание, одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал свою бывшую девушку. На данный момент правоохранители разыскивают и его, и арендатора квартиры, где были найдены тела девушек.

Напомним, к правоохранителям 3 января обратился 19-летний сокурсник погибших девушек и сообщил, что они с 31 декабря не отвечают на телефонные звонки.

Полицейские вскрыли дверь арендованной квартиры, где должны были находиться гражданки Турции, и обнаружили их тела без признаков жизни.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство двух и более лиц"). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети.