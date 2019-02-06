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ВСУ устроили боевикам жесткую трепку: у оккупантов крупные потери

среда, 06 февраля 2019, 07:40

ВСУ жестко ответили на обстрелы боевиков на Донбассе, отомстив за одного раненного бойца во вторник, 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, четырех оккупантов уничтожено и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожено бронированную боевую машину противника и внедорожник", - пишут военные.

Уточняется, что за сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, причем 5 раз – с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Под обстрел попали позиции ВСУ в районе Песков, Опытного, Гнутового, Крымского, Троицкого, Катериновки, Хутора Вольный, Новомихайловки.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как танки Путина попали на Донбасс.

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