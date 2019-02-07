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Чувак, жди видос: боевиков ЛНР уличили в подготовке провокации против ВСУ

четверг, 07 февраля 2019, 11:28

В ответ на уничтожение военного "КРАЗа" боевиков на Донбассе, российские пропагандисты уже готовят постановочное видео для обвинения ВСУ в нарушении договоренностей.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

В частности, после публикации Штефаном видео с кадрами поражения военного грузовика боевиков, в комментарии к посту пришел спикер так называемой ЛНР Андрей Марочко и написал: "Чувак, жди видос, по кому вы попали".

"Искренние поздравления подразделениям информационной борьбы противника, смотрите не лоханитесь как всегда, рисуя в быстром темпе красные кресты на грузовик, меняя номерные знаки, а в некоторых случаях машины и другие ваши финты, которые вы привыкли делать, прикрывая участие кадровых подразделений РФ в боевых действиях на Донбассе", – ответил Штефан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.

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