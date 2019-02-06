Появилось видео смертельной атаки ВСУ на позиции боевиков

В сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине", - говорится в сообщении.

В связи с этим ВСУ осуществили пуск управляемой ракеты "Стугна-П" по вражеской бронированной машине и уничтожили его вместе с экипажем. В итоге, двое боевиков были ликвидированы, 8 получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео реванша ВСУ на Донбассе.