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Страшная находка в центре Одессы: в квартире обнаружены трое мертвых человек

четверг, 07 февраля 2019, 18:11

В одной из квартир в центре Одессы обнаружили тела трех молодых мужчин.

Об этом сообщает ресурс "048.ua".

Инцидент произошел в квартире по адресу Малая Арнаутская, 11. Мертвыми парней нашла хозяйка, которая ранее сдала жилье в аренду троим молодым людям. После того, как хозяйка не смогла попасть в квартиру, она вызвала специалистов, которые открыли дверь. На кухне обнаружили тела квартирантов.

По данным судмедэкспертов, смерть людей наступила в результате отравления неизвестным веществом. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 УК Украины (с пометкой "несчастный случай").

Среди погибших трое молодых мужчин 1989, 1994 и 2000 годов рождения. Один из умерших - уроженец Одесской области, еще двое приехали из других регионов Украины.

Как сообщал "Апостроф", в квартире во Львове обнаружили четверых человек, двое из которых были мертвы, а других госпитализировали. Среди погибших оказалась 21-летняя девушка из Киева, PR-менеджер "Певческого поля" Анастасия Барсук.

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