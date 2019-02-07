В Виннице полицию поставили на уши из-за пропавшего ребенка, у которого умерла мать: фото

В среду, 6 февраля, в Виннице полицейские разыскивали пропавшего 10-летнего мальчика.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию около 20:00. На линию 102 позвонил отец и сообщил, что его сын в 17:50 вышел из дома на ул. Василенко, 4 в магазин АТБ и исчез. При себе мальчик не имел мобильного телефона. На поиски пропавшего был поднят по тревоге личный состав всех подразделений винницкой милиции и областного главка. Ориентировку с приметами ребенка разослали всем мобильным экипажам полиции.
На месте происшествия организовывал работу подчиненных руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос. Полицейские в течение двух часов искали пропавшего ребенка. Опрашивали местных жителей, проверяли подвалы, технические этажи близлежащих домов, прочесывали дворы в районе Лесопарка, микрорайона Подолье.
Через 2 часа поисков один из полицейских нашел ребенка в супермаркете "Петроцентр".
Полицейские пообщались с мальчиком и его отцом. Выяснилось, что 10-летний Дима пережил сложные жизненные обстоятельства - у него умерла мама.
Винницкие полицейские будут заниматься судьбой мальчика, который сейчас проживает вдвоем с отцом. А генерал полиции Юрий Педос пригласил Диму на экскурсию в Главное управление полиции.
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице искали 20-летнего нацгвардейца Ярослава Софиина, который пропал 9 января.