В Виннице полицию поставили на уши из-за пропавшего ребенка, у которого умерла мать: фото

В среду, 6 февраля, в Виннице полицейские разыскивали пропавшего 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию около 20:00. На линию 102 позвонил отец и сообщил, что его сын в 17:50 вышел из дома на ул. Василенко, 4 в магазин АТБ и исчез. При себе мальчик не имел мобильного телефона. На поиски пропавшего был поднят по тревоге личный состав всех подразделений винницкой милиции и областного главка. Ориентировку с приметами ребенка разослали всем мобильным экипажам полиции.

На месте происшествия организовывал работу подчиненных руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос. Полицейские в течение двух часов искали пропавшего ребенка. Опрашивали местных жителей, проверяли подвалы, технические этажи близлежащих домов, прочесывали дворы в районе Лесопарка, микрорайона Подолье.

Через 2 часа поисков один из полицейских нашел ребенка в супермаркете "Петроцентр".

Полицейские пообщались с мальчиком и его отцом. Выяснилось, что 10-летний Дима пережил сложные жизненные обстоятельства - у него умерла мама.

Винницкие полицейские будут заниматься судьбой мальчика, который сейчас проживает вдвоем с отцом. А генерал полиции Юрий Педос пригласил Диму на экскурсию в Главное управление полиции.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице искали 20-летнего нацгвардейца Ярослава Софиина, который пропал 9 января.