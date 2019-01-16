РУС. | УКР.

среда, 16 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 января

00:26
​В Виннице бесследно пропал 20-летний боец Нацгвардии: фото

15 января

23:46
Привет из 90-х: в сети рассказали про "авторитета", разгуливающего на свободе в Одессе
23:32
Под Киевом молодая женщина устроила кровавые разборки с отцом: фото
23:18
Появились детали демарша украинских моряков во время судилища в Москве
23:17
В сети появились фото 16-летнего Яроша
23:15
Стала известна примерная дата боя с участием известного украинского боксера
22:36
Еще один раненый: стало известно о новых провокациях боевиков на Донбассе
22:11
Под Киевом мама с ребенком чудом выжили, попав под колеса авто: видео
21:59
В Британии проголосовали против Brexit по сценарию Мэй: что это значит
21:29
Захарченко жив? Известный режиссер назвал фейком видео ликвидации главаря ДНР
21:20
"Заря" объявила о двойном трансфере: опубликовано фото
20:55
Запрет на полет дронов в Киеве: юрист указал на хитрость властей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Виннице бесследно пропал 20-летний боец Нацгвардии: фото

среда, 16 января 2019, 00:26

В Виннице ищут 20-летнего нацгвардейца Ярослава Софиина, который исчез еще 9 января.

Об этом пишут местные СМИ.

Молодой человек ушел из арендованной квартиры и до настоящего времени не вернулся. Известно, что он служил в Нацгвардии.

Его приметы: на вид 20 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза голубые. Особые приметы: на запястье правой руки татуировка в виде цветка.

Если кому известна информация, которая поможет установить местонахождение пропавшего, просят сообщить в полицию по тел .. (096) 7000450, (04335) 2-11-30 или "102".

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая исчезла около трех недель назад. Также сообщалось, что в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пролетая над гнездом президента: почему беспилотникам закрывают "глаза"

Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии

Зимняя сказка: заснеженный Киев с высоты птичьего полета - впечатляющие фото

Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: