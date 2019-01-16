​В Виннице бесследно пропал 20-летний боец Нацгвардии: фото

В Виннице ищут 20-летнего нацгвардейца Ярослава Софиина, который исчез еще 9 января.

Об этом пишут местные СМИ.

Молодой человек ушел из арендованной квартиры и до настоящего времени не вернулся. Известно, что он служил в Нацгвардии.

Его приметы: на вид 20 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза голубые. Особые приметы: на запястье правой руки татуировка в виде цветка.

Если кому известна информация, которая поможет установить местонахождение пропавшего, просят сообщить в полицию по тел .. (096) 7000450, (04335) 2-11-30 или "102".

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая исчезла около трех недель назад. Также сообщалось, что в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.