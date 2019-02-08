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На Прикарпатье мужчина обстрелял радиостанцию и ранил полицейского: фото

пятница, 08 февраля 2019, 16:35

В пятницу, 8 февраля, в Ивано-Франковской области местный житель обстрелял офис радиостанции "Калуш ФМ" и при задержании оказал сопротивление полицейским, ранив одного из них.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Калуше около 12:00. Там 31-летний житель из охотничьего ружья несколько раз выстрелил по окнам местной радиостанции. В результате никто из работников радио не пострадал.

Полицейские, которые прибыли на вызов, обнаружили преступника неподалеку от места стрельбы. На просьбу показать, что находится в его чехле, он ударил ножом по лицу одного из правоохранителей. В результате 31-летнего лейтенанта госпитализировали.

Нападавшего сразу задержали. На месте стрельбы изъяли восемь гильз. По факту событий открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", под Полтавой двое правоохранителей получили ранения, оказавшись в эпицентре, казалось бы, банальных, семейных разборок.

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