Под Харьковом больной избил медика скорой медпомощи "за долгое ожидание"

В Харьковской области местный житель избил фельдшера скорой медицинской помощи за то, что он якобы долго ехал на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ЧП произошло в Балаклейском районе области. Мужчина вызвал медиков для своей беременной сожительницы. Как оказалось, мужчина вместе со своей подругой находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщине стало плохо из-за чрезмерного количества выпитого.

По словам медиков, они прибыли на вызов за 15 минут. Однако мужчина был убежден, что ехали они долго. Между фельдшером и мужчиной, который вызвал медиков, возник конфликт. Далее словесная перепалка переросла в драку.

Вследствие этого 26-летнего фельдшера ударили по лицу. Его госпитализировали с переломанным носом и гематомой глаза. Сейчас он находится в Харьковской областной клинической больнице. Нападавшему грозит 1 год исправительных работ.

Как сообщал "Апостроф", в городе Черноморск Одесской области избили медиков скорой помощи, которые прибыли по вызову к пенсионерке.