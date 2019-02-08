В Киеве водитель маршрутки устроил прохожим культурный шок: опубликованы фото

Прохожий в Киеве заметил водителя маршрутного такси, который справлял нужду прямо со ступеньки своего автобуса.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Жительница Киева, рассказавшая об инциденте, пишет, что мусор и отходы домашних животных в лесу, в сравнении с поступком водителя 102 маршрута, отходят на задний план.

"Одно дело если бы я стала свидетелем уже происходящего процесса, но человек, намеренно глядя мне в глаза, без стыда и совести расстегивал ширинку и делала свои дела прямо со ступеньки автобуса... Степень "культурного" шока заставила меня включить фотокамеру и хоть как-то запечатлеть для вас это убожество. Мне надоело, гуляя по лесу, смотреть на весь тот мусор который они выбрасывают в ожидании выезда на маршрут, но такое я не желаю терпеть!", – возмущается киевлянка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", водитель одной из киевских маршруток по-своему "наказал" наглого вора, который хотел его ограбить.