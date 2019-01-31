​В Киеве водитель маршрутки избил самоуверенного вора: видео

Водитель одной из киевских маршруток по-своему "наказал" наглого вора, который хотел его ограбить.

Об этом написал "Киев Оперативный" в Facebook.

"Знаете, иногда так бывает, когда берёшь вещи, которые тебе не принадлежат, могут произойти довольно большие неприятности. Например, Урзаев Аяс Рафшанович, изображённый на фото, сполна отхватил по-своему довольно наглому носу за то, что совал его в карманы водителей маршруток (кражи) на Петлюры. В добавок ко всему, Аяс ещё и был задержан сотрудниками полиции Шевченковского УП", - говорится в сообщении.

Также согласно информации, это не первая кража задержанного.

"Поэтому, если кто узнал в нем своего обидчика, пожалуйста, обратитесь в Шевченковское управление полиции", - сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в торговом центре "Квадрат" двое девушек выкрали сумку с большой суммой денег и iPhone X.