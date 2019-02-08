В Крыму задержали человека Кадырова с золотым пистолетом: опубликованы фото

В оккупированном Крыму в городе Саки в ночь с 5 на 6 февраля сотрудники российской полиции задержали Мурада Саидова, помощника постоянного представителя Чечни в Крыму.
Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что Саидов с группой из десяти человек прибыл в ресторан при отеле "Встреча" в Саках. Они встретились с предпринимателем Ибрагимом Алиевым, который также прибыл на встречу не один. Саидов предложил Алиеву отдать ему долю в своем гостиничном бизнесе. Тот ответил отказом. В результате завязалась драка, Алиев получил тяжкие телесные повреждения.
По информации экс-помощника вице-премьера Крыма Александра Талипова, Мурад Саидов, помимо прочего, предлагал Ибрагиму Алиеву "крышевание".
Талипов опубликовал в Facebook фото задержания Саидова и его компаньонов. На фото видно, что среди изъятого у них оружия имеется как минимум три обычных пистолета, одно ружье и один золотой пистолет. Среди изъятых боеприпасов — патроны для оружия ограниченного поражения.
На встречу представители Чеченской республики прибыли на автомобиле Hummer с московскими номерами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что, по его информации, изъятое у Саидови и компаньонов оружие "является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы".
"По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По полученной информации, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы. У нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия. Его владение и ношение с соблюдением закона, не является преступлением", - написал он в соцсети.
По его словам, Саидов и Алиев давно знакомы, у них деловые отношения.
"Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствие с законом", - заявил Кадыров.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Симферополе человек Кадырова ввязался в массовую драку с крымскими татарами.