В Крыму задержали человека Кадырова с золотым пистолетом: опубликованы фото

В оккупированном Крыму в городе Саки в ночь с 5 на 6 февраля сотрудники российской полиции задержали Мурада Саидова, помощника постоянного представителя Чечни в Крыму.

Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Саидов с группой из десяти человек прибыл в ресторан при отеле "Встреча" в Саках. Они встретились с предпринимателем Ибрагимом Алиевым, который также прибыл на встречу не один. Саидов предложил Алиеву отдать ему долю в своем гостиничном бизнесе. Тот ответил отказом. В результате завязалась драка, Алиев получил тяжкие телесные повреждения.

По информации экс-помощника вице-премьера Крыма Александра Талипова, Мурад Саидов, помимо прочего, предлагал Ибрагиму Алиеву "крышевание".

Талипов опубликовал в Facebook фото задержания Саидова и его компаньонов. На фото видно, что среди изъятого у них оружия имеется как минимум три обычных пистолета, одно ружье и один золотой пистолет. Среди изъятых боеприпасов — патроны для оружия ограниченного поражения.

На встречу представители Чеченской республики прибыли на автомобиле Hummer с московскими номерами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что, по его информации, изъятое у Саидови и компаньонов оружие "является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы".

"По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По полученной информации, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы. У нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия. Его владение и ношение с соблюдением закона, не является преступлением", - написал он в соцсети.

По его словам, Саидов и Алиев давно знакомы, у них деловые отношения.

"Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствие с законом", - заявил Кадыров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Симферополе человек Кадырова ввязался в массовую драку с крымскими татарами.